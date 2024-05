Concerti alla Maura: come raggiungere l’ippodromo con i mezzi. Orari e parcheggi d'interscambio

Milano, 20 maggio 2024 – Siete fra gli appassionati di musica che hanno acquistato il biglietto per uno dei concerti in programma all’ippodromo La Maura? Se pensate di raggiungere l’enorme struttura all’aperto con i mezzi, ecco un vademecum da mandare a memoria. Atm, infatti, ha diffuso le indicazioni riservate al pubblico dei live in programma mercoledì 29 maggio (Metallica), mercoledì 4 giugno (Lana Del Rey), domenica 16 giugno (Green Day), venerdì 12 luglio (Stray Kids) e martedì 23 luglio (Travis Scott).

Spettatori in prima fila a un recente concerto alla Maura (Barbaglia)

Atm ha previsto il potenziamento delle linee che convergono nell’area dei concerti, la M1 (rossa) e la M5 (lilla), che rimarranno aperte fino a tarda notte. Chiuderanno più tardi anche alcuni parcheggi di interscambio con le stazioni.

Gli spettatori in arrivo dal centro di Milano potranno usare la metropolitana M1 fino a Lampugnano, la M5 fino a San Siro Stadio ed entrambe le linee fino a Lotto. Scesi a una di queste fermate, potranno seguire i percorsi pedonali segnalati per raggiungere l’ippodromo e rientrare a fine concerto.

Gli spettatori in arrivo dai parcheggi a disposizione presso il Centro Sarca o il Bicocca Village potranno usare la M5 fino a San Siro Stadio, scendendo a questa stazione per raggiungere la Maura e per rientrare a fine concerto, attraverso i percorsi pedonali segnalati.

Gli spettatori che lasceranno l’auto nei parcheggi di Rho Fiera, Merlata Bloom o Molino Dorino, potranno scendere alla stazione M1 di Bonola per raggiungere l’ippodromo e per rientrare a fine concerto, sempre seguendo i percorsi pedonali segnalati.

Chi, infine, posteggerà l’auto nei parcheggi di Lampugnano e Milano Stadio potrà recarsi alla Maura utilizzando i percorsi pedonali segnalati.

Tutti gli ingressi dell’ippodromo sono facilmente raggiungibili a piedi.

Indicazioni anche per chi arriverà con il treno o con l’aereo: tutte le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Linate sono collegate alla rete metropolitana. L’aeroporto di Malpensa è collegato a Milano con il Malpensa Express e i bus.

Le linee M1 e M5 e alcuni parcheggi di Atm rimarranno aperti fino a tarda notte. La tratta M1 Rho Fieramilano-Sesto e la linea M5 chiuderanno alle 2 circa (ultime partenze dai capolinea alle 1.30). La tratta M1 Pagano-Bisceglie e le altre linee metropolitane chiudono al normale orario (dopo la chiusura, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM2, NM3, NM4. Orari e fermate sulla app Atm).

Rimarranno aperti fino alle ore 2.30 i parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta.

ultimo treno M1 da Lampugnano per Sesto: 1.38

ultimo treno M1 da Lotto per Sesto: 1.41

ultimo treno M5 da San Siro per Bignami: 1.30

ultimo treno M5 da Lotto per Bignami: 1.34

ultimo treno M1 da Bonola per Rho Fieramilano: 1.47

da Lampugnano con M1, scendete a Pagano e seguite per Bisceglie

da Pagano, ultimo treno M1 per Bisceglie alle 00.46

da Lampugnano con M1, scendete a Cadorna e cambiate con M2

da Cadorna, ultimo treno M2 per Famagosta alle 1:03

Sono servite da ascensori le stazioni vicine all’ippodromo La Maura (Bonola, Lampugnano, Lotto, San Siro Stadio). Prima di mettervi in viaggio, si può controllare il funzionamento in tempo reale degli impianti verticali di tutte le stazioni dalla pagina web di Atm. Per informazioni e assistenza sui viaggi con carrozzina c’è il numero telefonico 0248607607 (digitare il tasto 1).

Atm ricorda che è possibile evitare la coda per il biglietto, pagando con una carta contactless direttamente ai tornelli della metro, carta di credito o bancomat (anche su telefoni e orologi smart).

Il pagamento contactless vale anche a bordo di bus, tram e filobus ATM. Non vale su linee S e treni.