Metallica a Milano, è il grande giorno. Per James Hetfield e soci una scaletta di mega hit e sorprese

Milano – È la “It’s a long way to the top (if you wanna rock’n’roll)” degli Ac/Dc sparata a tutto volume dall’amplificazione prima che la morriconiana “L’estasi dell’oro” catapulti tutti nel mondo di gringos dalla Colt fumante evocato dai Metallica in apertura di tutti i loro concerti, a legare i mega raduni dell’heavy di questa torrida primavera rock. Sabato scorso l’indemoniato Angus Young davanti ai 103mila dell’Rcf Arena di Reggio Emilia e stasera gli eroi di “Enter sandman” davanti agli oltre 70mila dell’Ippodromo Snai La Maura di San Siro, infatti, danno fuoco alle polveri di una stagione metal segnata pure dalla fiammeggiante rentrée italiana dei Rammstein a Reggio il 21 luglio.

Ma a Milano i “Tallica” varano pure un’edizione dell’i-Days impreziosita dalle presenze di Lana Del Rey il 4 giugno e Green Day il 16, entrambi a La Maura, e poi ancora Doja Cat il 27 giugno all’Ippodromo San Siro così come Tedua il 29 e il 30, Queen of the Stone Age il 6 luglio, Bring Me the Horizon il 7, Sum 41 e Avril Lavigne il 9, Stray Kids il 12.

"Non ci fermeremo mai, non molleremo mai, perché siamo i Metallica" ringhiava oltre quarant’anni fa il chitarrista James Hetfield in “Whiplash” primo singolo del primo album (“Kill ‘em all”) di una storia segnata per i Metallica da trionfi, morti, dipendenze, rehab, implosioni più o meno pubbliche, ma anche il tenace desiderio di rimanere fedeli a quella promessa. Un anno fa i “Four Horseman” hanno pubblicato il loro undicesimo album in studio, “72 Seasons”, mobilitando di nuovo le legioni sparse ai quattro angoli del pianeta con l’annuncio di questo ritorno sulla strada per niente intimoriti da quei quei 240 anni in quattro che continuano a portare con baldanza, come dimostrato pure l’estate scorsa in concerto a Firenze. La novità è una scaletta diversa tutte le sere, che non trascura le mega hit, ma alternandole di concerto in concerto per lasciare i fedelissimi col fiato sospeso fino all’ultima nota. Partita col doppio show dello scorso fine settimana all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, questa tranche europea 2024 dell’M72 World Tour riporta Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo a Milano cinque anni dopo la tappa del Wolwired all’Ippodromo Snai di San Siro raddoppiandone il pubblico. Si comincia già il pomeriggio, alle 17.15, col metal core degli orrorifici Ice Nine Kills, seguito alle 19 dall’heavy Five Finger Death Punch. Metallica in scena alle 21.