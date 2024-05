Concerti alla Maura, si parte: mercoledì 29 tocca ai Metallica. Il piano per evitare il caos

Milano, 25 maggio 2024 – “Aiuto, arrivano i Metallica". C’è preoccupazione tra i residenti vicini all’ippodromo La Maura per il concerto della band americana in programma mercoledì, primo degli show estivi nell’area di San Siro: sono attesi circa 70 mila spettatori.

Lunedì alle 16.30 è stata convocata sulla piattaforma Teams una commissione Mobilità-Cultura-Verde del Municipio 8 alla quale parteciperà la vicesindaco Anna Scavuzzo, pronta a spiegare agli abitanti della zona i dettagli del Piano anti-caos già approvato dalla Giunta comunale lo scorso 3 maggio.

Supplementi al piano

Da allora a ieri, il sindaco Giuseppe Sala ha firmato anche due ordinanze in cui vieta il consumo di superalcolici e l’uso di contenitori di vetro e lattine per tre dei cinque concerti previsti alla Maura (oltre ai Metallica, in calendario ci sono Lana Del Rey il 4 giugno, Green Day il 16 giugno, Stray Kids il 12 luglio e Travis Scoot il 23 luglio) e per 14 dei 19 spettacoli previsti allo stadio di San Siro, a partire dai due di Bruce Springsteen (1° e 3 giugno).

Intanto Atm, in collaborazione con Live Nation, ha previsto un piano di potenziamento dei mezzi pubblici per arrivare alla Maura, l’impianto più capiente di San Siro (78.500 fan).

I consigli di Atm

Per chi parte dal centro di Milano, il consiglio è di utilizzare il metrò e scendere a Lotto M1, Lampugnano M1 o San Siro Stadio M5. Non viene indicata la stazione Uruguay M1, perché, pur essendo la più vicina alla Maura, sarà utilizzabile per arrivare all’ippodromo ma sarà chiusa alla fine del concerto.

All’uscita dello show, Atm punta a far dividere gli spettatori nelle tre stazioni sopra indicate: Lampugnano M1 (ultimo treno verso Sesto parte alle 1.38), Lotto M1 (1.41) e San Siro Stadio M5 (1.30).

Auto “stoppate”

Chi vuole andare al concerto dei Metallica in auto dovrà vedersela con una zona rossa e una verde in cui l’accesso delle macchina sarà vietato o filtrato. Meglio utilizzare i parcheggi più lontani dall’ippodromo: dai silos Sarca e Bicocca usare M5 fino a San Siro; da Rho, Merlata o Molino Dorino usare M1 fino a Bonola; da Lampugnano e Mi Stadio usare i percorsi pedonali".

Basterà per evitare il caos intorno alla Maura? I residenti lo sperano. In ogni caso metteranno in strada oltre 200 sentinelle per monitorare la situazione.