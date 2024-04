Ilaria e Fabio: un errore di troppo. Matrimonio a prima vista 2024: colpi di scena, amori disel e rotture senza appello

Milano – La decisione finale è stata presa. Ma la storia di “Matrimonio a prima vista” insegna che il vero epilogo non sempre è quello che si scrive davanti agli esperti. Ricapitoliamo: alla fine di questa stagione sono state due le coppie che hanno scelto di dirsi (nuovamente) sì, dopo le nozze al buio. A confermare di voler restare insieme alla fine dell’esperimento (dopo viaggio di nozze e convivenza) sono state proprio le coppie con protagoniste due lombarde: la 34enne Ilaria di Agrate Brianza e il parmigiano Fabio e il duo composto dalla 41enne milanese Ilaria e dal compagno Giuseppe, originario di Alessandria, di cinque anni più grande. Divorzio senza appello per i due pistoiesi Enrico e Benedetta, protagonisti di un matrimonio di fatto mai iniziato (hanno cominciato a litigare non appena messo il piede a Fuerteventura per il viaggio di nozze). Nulla di fatto anche per Stefania e Roberto che, con composto rispetto reciproco, hanno capito di vedersi più come amici che come coniugi. Da notare che questa stagione, rispetto alle altre, presentava una novità: hanno preso parte all’esperimento tv anche persone con un matrimonio alle spalle (come Roberto). L’età media dei partecipanti è stata conseguentemente leggermente più alta. E le dinamiche? In realtà non troppo diverse da quelle delle precedenti edizioni.

Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista (foto da sito Real Time)

Questa sera su Real Time andrà in onda in chiaro la puntata dello speciale “E poi”. Un momento molto atteso (che ha sempre regalato colpi scena) perché gli affezionati seguaci della trasmissione hanno modo di scoprire come è andata davvero, a telecamere spente. Apparentemente la scelta più convinta è stata quella di Ilaria e Fabio, che hanno spiegato di essersi da subito sentiti “connessi”. Inevitabile – davanti agli esperti Nada Loffreda, Mario Abis e Andrea Favaretto – scegliere di andare avanti. “Voglio vedere cosa ci riserva il futuro” ha detto il 34enne parmigiano, senza esitazioni. Ma – al netto di questo iniziale happy ending – la coppia avrà retto alla prova della “realtà”? Non pochi i nodi da sciogliere, nonostante la sicurezza ostentata al momento del verdetto finale.

Ilaria e Giuseppe (foto Facebook Real Time)

In primis la questione legata all’attrazione fisica del neosposo. Fabio, che dopo le nozze aveva spiegato di non aver avuto “l’effetto wow” nei confronti di Ilaria, ha ammesso in più occasioni di non sentirsi completamente coinvolto fisicamente dalla compagna. Nulla di male, dal momento che le nozze, come da meccanismo del programma, avvengono “al buio” (i partecipanti delegano la scelta del partner al team di esperti e si conoscono solo il giorno del fatidico “sì” ndr). Ma è mancato un aperto e sincero confronto con Ilaria sul tema. Un problema non da poco e impossibile da ignorare, destinato a incidere sul percorso (e sul futuro) della coppia.

Nicole Sonia e Andrea Ghiselli si sposano (frame video Matrimonio a prima vista)

In realtà anche nelle passate stagioni non sono mancate le coppie in cui uno dei due era visibilmente più convinto e coinvolto dell’altro. E fa parte del gioco. Un esempio su tutti? Per restare in terra milanese si può citare il caso di Nicole e Andrea, che parteciparono alla scoppiettante edizione del 2020. In quel caso i due scelsero di rimanere sposati alla fine dell’esperimento anche se poco dopo (pochi giorni dopo) arrivò la rottura (profetizzata da molti sui social). Va però detto che in quel caso lo sposo era stato più chiaro sui suoi sentimenti, facendo capire in più occasioni alla compagna – amatissima dal popolo del web – che non incarnava il suo prototipo di donna ideale.

Percorso completamente diverso per la 41enne milanese Ilaria e Giuseppe. Dopo una partenza da incubo i due hanno imparato a conoscersi ed apprezzarsi. “Un passo alla volta ho iniziato a vederlo davvero” ha ammesso Ilaria. I due si sono messi in gioco completamente, un vero e proprio “modello” per gli esperti. “Se ci hanno abbinari ci sarà un motivo” si è detto Giuseppe. E in effetti alla fine l’intesa è arrivata. “Ho amato la sua pazienza, la sua determinazione” ha detto Ilaria che ha gradualmente ri-scoperto il marito. Al termine della decisione finale i due si sono detti sì. Un amore “disel”, non partito a mille, ma che potrebbe durare. Almeno stando alla luce negli occhi dei due sposi al momento del loro secondo (e più consapevole) sì. Del resto non sempre tutto fila liscio dall’inizio. Basti pensare a Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. Anche per la coppia romana l’inizio fu in salita ma alla fine non solo i due sono restati insieme ma hanno anche allargato la famiglia con l’arrivo di una bimba.