Matrimonio a prima vista 2024, disastrosa rottura tra Ilaria e Fabio. Ma i social incoronano la brianzola: “Una vera signora”

Milano – Il matrimonio è finito male (molto male). Ma Ilaria, la 34enne di Agrate Brianza protagonista della nuova edizione di “Matrimonio a prima vista”, può consolarsi con un vero e e proprio trionfo social. Solare, caparbia, ironica: la giovane brianzola ha conquistato tutti, proprio per la sua capacità di non auto-relegarsi nel ruolo di “vittima” degli eventi e per l’essere uscita comunque vincente da una situazione complicata. Sì, perché alla fine si è portata a casa la cosa più preziosa: la consapevolezza di sé e del proprio valore.

Ma partiamo dall’inizio. Ilaria ha deciso di partecipare al docu-reality di Real Time con un obiettivo: rimettersi in gioco in amore. La giovane brianzola, che si occupa di corsi di formazione nel settore equestre, ha avuto una storia importante quando era giovanissima, dai 19 ai 22 anni. “Ho dato tutta me stessa – ha raccontato -. Da quando è finita sono passati 12 anni ma non sono più riuscita a provare quei sentimenti”. Gli esperti del programma (Nada Loffreda, Mario Abis e Andrea Favaretto) hanno abbinato la 34enne brianzola al coetaneo Fabio, manutentore originario di Parma. Anche lui con una relazione importante alle spalle, finita dopo cinque anni: “Nonostante questa delusione credo ancora nell’amore” aveva chiosato all’inizio dell’esperimento.

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto

La coppia è subentrata in corsa (mentre naufragava sul nascere il matrimonio tra altri due partecipanti, i pistoiesi Enrico e Benedetta) anche alla luce della convinzione degli esperti che tra i due potesse esserci una forte affinità. E in effetti – come loro stessi hanno ammesso – i due si sono sentiti da subito fortemente “connessi”. Ilaria è partita in quinta, senza nascondere il suo entusiasmo e forte di una prima impressione decisamente positiva. Per Fabio le cose sono andate in maniera diversa: da subito nei “confessionali” ha ammesso che nell’incontro alle nozze al buio con la compagna è mancato “l’effetto wow”. Una altalenante attrazione nei confronti della neosposa che ha accompagnato tutto il percorso nel programma.

Che sia per paura di ferirla, per timore di un confronto non gradevole o per semplice confusione, Fabio però non ha mai esplicitato i suoi dubbi alla compagna. Nemmeno al momento del confronto finale, quando i due hanno deciso di restare insieme. “Voglio vedere cosa ci riserva il futuro” ha detto Fabio, mostrando ottimismo e convinzione davanti agli esperti. Ma alla fine, inevitabilmente, i nodi sono venuti al pettine. A telecamere spente è mancata la volontà di costruire e – a detta di Ilaria – perfino di vedersi. A sbloccare la situazione è stato un incontro, durante il quale Fabio ha vuotato il sacco, parlando del suo “blocco”. Ilaria – che a questo punto ha finalmente capito cosa ci fosse all’origine della confusione del compagno – ha incassato la notizia abbastanza serenamente. “Non sono riuscito a superare questa sensazione iniziale” ha detto lui, durante lo speciale “E poi”, in cui si è svelato il percorso delle coppie a distanza di qualche tempo dalla decisione finale.

Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista (foto da sito Real Time)

Davanti agli esperti Ilaria si è raccontata a cuore aperto, senza nascondere la sua delusione ma senza rabbia. Consapevole che forse parlando apertamente le cose – chissà – sarebbero potute andare diversamente. Il confronto tra i due ha poi preso una piega surreale quando Fabio ha spiegato che avrebbe voluto in determinati momenti un atteggiamento diverso da parte di Ilaria. Ma, a onor del vero, non si può certo imputare alla giovane brianzola di non avercela messa tutta per far funzionare le cose. Inevitabile da parte di Ilaria la conclusione: “Voglio il divorzio, appena possibile”. Restare amici? “No, per me è una storia chiusa”. L’ultimo dialogo, dopo il congedo dagli esperti, è stato al vetriolo, con toni via via più alti e poco piacevoli. Tanto da far dimenticare a loro e al pubblico anche le emozioni e i momenti positivi vissuti insieme durante l’esperimento.

Sui social non sono mancati i messaggi di apprezzamento nei confronti di Ilaria. “Ilaria, insegna alle donne insicure come si deve vivere e quanto è importante riconoscere il proprio valore”, dice una spettatrice sulla pagina social di Real Time. “Sei stata una signora” ha eco un’altra utente. E da parte di tanti arriva un augurio sincero: "Speriamo che possa trovare davvero un uomo che la ami per come è e che la renda felice… Se lo merita”.