Matrimonio a prima vista 2024, è finita anche tra Ilaria e Giuseppe: “Ma restano i momenti indimenticabili insieme”

Milano – Ci hanno provato e creduto davvero. Ma alla fine hanno dovuto mollare e accettare che le cose non sono andate davvero come sperato. Anche l’ultima coppia di questa stagione di “Matrimonio a prima vista” (che aveva resistito fino allo speciale “E Poi”) è saltata. A differenza di quanto successo per altri partecipanti al docu-reality andato in onda su Real Time, la rottura è stata serena. “ll sentimento che oggi mi lega a Giuseppe è un affetto sincero e profondo – ha detto Ilaria in una intervista a Vanity Fair -. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili”.

A pesare anche l’impatto con la gestione della quotidianità e il problema della distanza (lei vive e lavora a Milano, lui ad Alessandria). Alla fine sono giunti alla decisione di separare le proprie strade: una scelta fatta di comune accordo. Come sempre avvenuto anche durante il loro percorso tra i due c’è stato un grande rispetto reciproco. Entrambi hanno spiegato di aver imparato molto su se stessi nel corso dell’avventura condivisa. Durante la trasmissione Ilaria ha spiegato di aver capito e apprezzato le qualità di Giuseppe: “È un uomo determinato, paziente, che parla a cuore aperto” ha detto in più occasioni. Nonostante la rottura, resta l’affetto reciproco. E sull’ipotesi di un secondo matrimonio Ilaria non ha esitazioni: “La prima volta al buio… – ha detto nell’intervista a Vanity Fair -. La seconda, se mai ci sarà, pensata e ripensata”.

Con la rottura tra Ilaria e Giuseppe sono quattro su quattro le coppie “implose” in questa stagione. Ai pistoiesi Enrico e Benedetta (la “non coppia” di questa edizione, dal momento che il matrimonio di fatto tra i due non è mai iniziato) si sono aggiunti Roberto e Stefania alla scelta finale. Questi ultimi hanno detto di aver capito di non volere tra di loro niente di più di una bella amicizia. Più burrascosa (e per certi versi inattesa) la rottura tra la 34enne di Agrate Brianza Ilaria e Fabio, che hanno fatto calare inesorabilmente il sipario sulla loro storia.