X Factor 2024, Manuel Agnelli elimina Beatrice Fita: “Vieni a suonare nel mio locale”. Cos’è Germi

Manuel Agnelli ha formato la propria squadra per i Live di X Factor 2024 e per farlo ha dovuto a malincuore rimandare a casa Beatrice Fita. La ragazza ha talento, si vede e si sente. Ma il suo è un talento che un’esperienza televisiva travolgente e totalizzante come quella di X Factor potrebbe distruggere. E quindi ecco la proposta del cantautore abbiatense: “Hai vent'anni, non ti abbandono. Hai un sacco di tempo, vorrei che tu venissi a suonare nel mio locale. Cominci a crescere, ti fai un bel po' di esperienza e hai tutto il tempo per diventare, secondo me, la bomba che puoi essere. E io ti voglio aiutare".

Subito sui social network si sono scatenati i commenti. E in tanti si sono chiesti che tipo di locale sia. Germi è in via Cicco Simonetta a Milano ed è un vero incubatore di artisti emergenti. Il locale è molto piccolo, ma ha tutto quello che serve ovvero un palco per la musica dal vivo.

Palco sul quale sono stati presentati recentemente, fra i tanti, i nuovi album dei Rovere e di Chiamamifaro, fresca di ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Un ritrovo di musicisti, quindi, nel quale la dimensione del live è raccolta, intima, ma anche particolarmente adatta alle sperimentazioni. E non è raro che tra il pubblico si possa intravedere lo stesso Manuel Agnelli.