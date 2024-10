X Factor 2024: i tormenti dei Patagarri, i Les Votives con Mina e la conferma di Mimì. Tre lombardi ai Live

Milano - Il dado è tratto. I quattro giudici di X Factor hanno scelto i dodici concorrenti per i Live Show (in partenza il prossimo 24 ottobre). Tre i talenti in squadra per ogni giudice. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno formato le loro squadre al termine degli Home Visit, compiendo scelte dolorose: i quattro giudici hanno infatti dovuto congedare uno dei quattro artisti che avevano superato i Bootcamp. La squadra più milanese è quella dell'unico giudice che quest'anno non arriva dal capoluogo meneghino: per la sua squadra Achille Lauro ha scelto due band di Milano: I Patagarri, che hanno proposto un loro inedito dal titolo “La banca in pieno centro", e la band Les Votives, che ha riadattato in chiave rock “Città vuota” di Mina. In squadra anche Lorenzo Salvetti, con un’intensa cover piano e voce di “Le parole più grandi” di Coez. Niente da fare per Ibrahim Guiblawi in arte Ibra, 28enne originario della Tunisia di Mesagne (Brindisi).

La squadra di Jake La Furia è composta da Francamente, che ha proposto una delicata cover alla chitarra di “The Rhythm of the Night” di Corona; la band The Foolz, che ha reinterpretato “E la luna busso” di Loredana Bertè; ed EL MA, che ha incantato con la sua versione di “Talking To The Moon” di Bruno Mars. Si è fermato qui il percorso del duo dei Potara, che alle Audition avevano incassato l'X Pass del giudice.

Per la sua squadra, Paola Iezzi ha scelto invece Pablo Murphy, che si è esibito con una cover coinvolgente di “Friday I’m In Love” dei Cure; Lowrah, che ha presentato la sua versione di “If I Were A Boy” di Beyoncè; la band Dimensione Brama, con la loro personale cover di “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue. Fuori al fotofinish i Frammenti, duo electro originario di Treviso.

Della squadra di Manuel Agnelli parte Danielle, che ha presentato una sua versione di “Amarsi un po’” di Lucio Battisti; i Puncake, che hanno proposto il loro personale sound sulle note di “I’m Scum” degli IDLES; e la 17enne Mimì Caruso, che ha portato la sua emotività con una cover di “Earfquake” di Tyler, The Creator. A tornare a casa con la promessa di essere supportata comunque, nonostante tutto, dal suo giudice, è stata Beatrice Fita, cantautrice 20enne della provincia di Como.