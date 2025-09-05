Drake e il videoclip che omaggia Milano: alla guida di una Fiat d’epoca per le strade della città

Milano, 5 settembre 2025 – Thats just how I feel. E lui che guida una Fiat d’epoca per le strade di Milano, toccando alcuni luoghi iconici della città come Castello Sforzesco, San Siro e via Padova.

L’omaggio di Drake a Milano, città appena visitata dal rapper canadese nell’ambito del suo tour europeo che ha toccato anche il Fotum di Assago per due concerti, i primi in Italia che nelle due serate hanno richiamato complessivamente 50mial fan. Mentre era qui, Drake ha girato il videoclip del pezzo ‘Thats just how I feel’, nuovo brano dell’album ‘Iceman’ ancora inedito ma annunciato in uscita.

Per il lancio dell’album, il rapper e il suo entourage hanno studiano una serie di videoclip ‘urbani’. Prima di Milano, altri due erano stati girati a Toronto e Manchester.