Chiara Ferragni al concerto di Jovanotti con Marco Tronchetti Provera (ma in incognito): la dedica sui social è per lui?

Milano, 12 marzo 2025 – Tra le migliaia di fan che hanno mandato sold out la prima delle dodici date milanesi del Palajova 2025 c’erano anche Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Le foto della coppia al concerto di Jovanotti, che ieri sera ha fatto ballare e saltare spettatori di tutte le età, sono state pubblicate dal giornalista Gabriele Parpiglia, ma non solo. Lo stesso Jovanotti ha pubblicato sui social, tra le tante, una foto in posa – prima dello show – con la moglie Francesca Valiani e la coppia Ferragni-Tronchetti Provera. La stessa foto, ma senza il compagno, è stata pubblicata da Chiara. Questo perché, come è stato spesso sottolineato, la storia d’amore tra l’imprenditrice digitale e il rampollo Pirelli avrebbe dei “limiti” di esposizione mediatica imposti dalla riservatissima famiglia di lui. Che sia vero o meno, è un fatto che Chiara Ferragni, sempre molto generosa nella pubblicazione della propria vita privata, non ha mai reso ufficiale sui suoi social la relazione. E infatti, la fotostoria dell’influencer della serata al Forum di Assago non contempla la sua nuova dolce metà, ma una dedica a lui, molto probabilmente sì.

Tra le stories pubblicate da Ferragni nel corso della serata infatti, ce n’è una che non è passata inosservata: in un video in cui Jovanotti canta “Il più grande spettacolo dopo il weekend”, Chiara ha scritto due parole abbastanza in equivocabili “Siamo noi”, seguite da un cuore e l’emoticon di una faccia commossa. Non è difficile immaginare che si tratti di una dedica all’uomo che le ha fatto battere di nuovo il cuore dopo il tormentato matrimonio con Fedez, finito con un divorzio ancora più tormentato. Non solo: Chiara ha anche immortalato la canzone “Mi fido di te”, scrivendo proprio queste parole. Che sia un modo per sottolineare che, finalmente, ha al suo fianco un uomo affidabile e molto diverso dall’ex marito?

Ma come spesso accade ai concerti di Jovanotti, le sue canzoni si prestano a tante dediche rivolte agli affetti. È successo anche a Ferragni, che si lanciata in un pensiero alla mamma Marina Di Guardo in occasione della canzone “Un raggio di sole”. E ancora, come non rivolgere un pensiero anche ai figli, Leone e Vittoria, durante la dolcissima canzone “A te”, una dichiarazione d’amore senza tempo. “Ho sempre amato questa canzone, ma dopo aver avuto i miei bimbi ha tutto un altro sapore”. E come darle torto.