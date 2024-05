Palajova, a Milano sei concerti di fila: Jovanotti torna live nei palazzetti (dopo l’infortunio)

L'annuncio era nell'aria, ma è arrivata l'ufficialità. A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, da marzo 2025 Lorenzo Jovanotti suonerà nuovamente nei Palasport, i “Palajova” per l’occasione. Un ritorno tanto atteso dopo l'infortunio in bicicletta che lo ha costretto per mesi a fermarsi. Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella alla sua bici il buon vento dal Cile all’Argentina, dalle Ande all’Amazzonia. E ora l’annuncio. Ben sei le date milanesi.

Il post su Instagram con l'annuncio delle prime date del PalaJova, che segna il ritorno nei palazzetti di Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova)

"Non penso ad altro e non vedo l`ora" ha dichiarato balzando tra i container e il glass di Viva Rai 2 del suo amico Fiorello. Annunciate oggi le prime date del tour (prodotto da Trident Music). II biglietti del Palajova 2025 saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 del 30 maggio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Pesaro @ Vitifrigo Arena | 4-5 marzo 2025

Milano @ Unipol Forum | 11-12-14-15-17-18 marzo 2025

Zurigo @ Hallenstadion | 20 marzo 2025

Firenze @ Nelson Mandela Forum | 22-23-25-26 marzo 2025

Bologna @ Unipol Arena | 3-5 aprile 2025

Torino @ Inalpi Arena | 9-10 aprile 2025

Roma @ Palazzo dello Sport | 22-23-25-26 aprile 2025