Da Buccinasco a Sanremo, Giulia Gramazio ha vinto il concorso Rai dedicato ai giovani abbonati: “Alla finale del Festival ho vissuto in una favola”

Buccinasco (Milano), 17 febbraio 2025 – Un’esperienza “magica, ho vissuto tante emozioni. La prima: vedere il teatro Ariston dal vivo, con quelle scenografie da favola”. Giulia Gramazio, 21enne di Buccinasco, è stata selezionata tra gli oltre 15mila che hanno inviato la richiesta di partecipazione per il concorso di Rai Canone dedicato ai giovani abbonati. Cinque fortunati, da tutta Italia, hanno avuto la possibilità di prendere parte alla serata finale del Festival di Sanremo, ognuno con un accompagnatore. “Ho deciso di portare la mia amica Letizia – racconta Giulia – e con lei ho vissuto momenti fantastici. Insieme agli altri vincitori, abbiamo creato un bel gruppo, abbiamo avuto l’occasione di visitare Sanremo, di fare un tour nel backstage, nella sala stampa e in quella delle costumiste. Ci hanno accompagnate raccontandoci tutto il lavoro che c’è dietro una manifestazione così importante”.

"Come in una fiaba”

Ancora immersa in quella atmosfera da favola, Giulia, terzo anno di Scienze e tecnologie alimentari alla Statale e personal chef a domicilio, ricorda la prima emozione: “Entrando all’Ariston, Francesco Gabbani stava canticchiando una canzone con la chitarra e la sua emozione, il suo sorriso, ci ha contagiato: mi sono commossa”. La stessa emozione che ha provato vedendo dal vivo le prove di Mahmood: “Assistere alle sue prove dal backstage, con un suono così particolare che solo da quella postazione si può apprezzare, è stato meraviglioso”. Di musica Giulia se ne intende: non solo perché è una sua grande passione, ma anche per questo mondo che le ha fatto conoscere il nonno, il protagonista di Michelino (Gramazio) e il suo complesso, band rivoluzionaria nel panorama italiano degli anni Sessanta che ha portato al successo internazionale il “Cha cha cha della segretaria” e altre hit.

Un immancabile selfie davanti all'Ariston

Giulia apprezza tutta la musica e da tempo segue proprio il vincitore di Sanremo, Olly: “Lo ascolto da anni, sono stata a suoi concerti, è cresciuto tantissimo artisticamente ed è stato bellissimo vederlo vincere dal vivo – sorride la 21enne –, grazie a questa esperienza sono riuscita a incontrarlo dal vivo, in sala stampa: un’emozione indimenticabile”.