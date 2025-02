Katia Follesa a Sanremo 2025: “È stata tutta vita”. E su Instagram ringrazia le persone del cuore

Milano, 16 febbraio 2025 – “È stata tutta vita”. È così che Katia Follesa ha definito la sua esperienza di co-conduttrice, insieme ad Elettra Lamborghini e Miriam Leone, accanto a Carlo Conti, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025. E sul suo profilo Instagram ha ringraziato per l’opportunità ricevuta, dicendo di voler condividere gli applausi con tutte le persone che sono riuscite a farla stare tranquilla e serena, anche se – ha detto – “prendo il betabloccante”.

Il post Instagram di Katia Follesa dopo la co-conduzione del Festival di Sanremo 2025

E qui è partito un elenco di amici e amiche con varie motivazioni. Per prima “la gra69 con l’articolo si, perché è un pilastro storico della mia vita, non solo percentuale ma stima, fiducia, amore e piedi per terra, sempre. Ti amo infinitamente”. Per proseguire con Juri Cavorsi e Patrizia Delcuratolo, “quelli che compiono il miracolo, riescono in poco tempo a trasformarmi in una femmina! Numeri Uni! Con voi è sempre festa”. E ancora: “Susanna Ausoni e Federica Peluso, anche loro due ‘taumaturghe’…capaci di smontare le mie convinzioni e prendersi la ragione con la loro invidiabile esperienza. Da sempre con me!”.

Poi, Angelo Pintus: “Cosa gli vuoi dire, un pazzo ingestibile… ci siamo divertiti a divertire…due cose fondamentali… le ho ascoltate, il risultato parla da se. Ridere con le lacrime è cosa buona e giusta. Grazie Baby!”. E Alessandra Rossi: “Il mio +1 della vita, la donna più accogliente del mondo, un’anima pura e genuina che sa amare davvero, che basta un niente e ci siamo capite. Peccato però per la sua risata. Amarti mi consola”.

Immancabile un grazie a Carlo Conti: “Flash a confronto è il bradipo di Zootropolis, ma una spalla insostituibile, ha un tempo comico impressionante, per noi l’ascolto è fondamentale. Ecco anche in questo ha l’orecchio assoluto”. Alla stylist Luisa Beccaria e Lucilla Bonaccorsi: “Èstato un privilegio poter indossare il vostro pensiero romantico e elegante. Lo sognavo da tempo”. E alle amiche e colleghe di palcoscenico Miriam Leone ed Elettra Lamborghini: “Mano nella mano con solidarietà, quella bella…femminile. Stupendi i nostri fiori onda”.

Katia poteva dimenticarsi della sua famiglia? “Ringrazio anche Agata (la figlia) e Angelo Pisani (l’ex compagno) che in questi ultimi giorni hanno preferito defilarsi rispettando il mio ego smisurato, ma sempre tifando per me. Siete la mia vita! ( si, anche se siamo separati ho detto “siete”)”. Infine, “Grazie a Vincenzo Ferrera ‘uscire i sentimenti’ ( so che stai ridendo) come solo tu sai fare mi fa gioire! C’è Tullio”.

Il post ha ricevuto subito numerosi cuoricini, tra i primi quello della collega e amica ritrovata Valeria Graci. Poi, i commenti. Alessandra Rossi, citata poco sopra dalla presentatrice e comica ha scritto: “Tu sei la mia amica, il mio specchio dell’anima. Ed essere il tuo più uno della vita mi riempie di gratitudine. Sono orgogliosa di te, hai lavorato duro e quel posto sul palco te lo sei meritato tutto! Spacchi amica mia! Sei la più brava e io ti voglio tanto bene!”. E Luisa Beccaria: “Felici di averti conosciuto meglio ed aiutato ad essere ancora più femminile e unica”.

Non sono mancati i fan, pazzi di Katia: “Sei come sempre una garanzia di bravura intelligenza e semplicità”; “Vederti su quel palco è stato meraviglioso. Sei motivo di orgoglio per tutti quelli che ti apprezzano e conoscono la persona autentica, ironica e intelligente che sei. Brava!” e “I tempi comici perfetti, l’autoironia devastante, la tua energia esplosiva e l’intelligenza nell’usare sempre le parole più giuste. Grazie per averci regalato la tua performance, riguardo le clip e rido ancora”.