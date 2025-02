Chiara Ferragni e la poesia su Instagram durante la serata finale di Sanremo 2025 (dove c’è Fedez)

Milano, 16 febbraio 2025 – Serata finale del Festival di Sanremo 2025: Fedez è in gara con il suo brano ‘Battito’ e rischia di salire sul podio. A pochi minuti dalla sua esibizione, Chiara Ferragni batte un colpo e su Instagram condivide una poesia che lascia spazio a svariate interpretazioni, tra cui quella di una frecciatina all’ex marito.

La poesia di Nizar Qabbani recita: “La donna non vuole un uomo ricco, o bello e neanche un poeta. Lei vuole un uomo che capisca i suoi occhi se diventa triste, e punti al suo petto, e dica ‘Qui è la tua casa’”.

Probabilmente l’imprenditrice digitale si è imbattuta in quel brano scritto dal poeta siriano casualmente e ha sentito il desiderio di condividerlo con i suoi follower. Ma proprio in quel momento? Proprio l’ultima sera della kermesse musicale? Proprio poco prima che Fedez salisse sul palco dell’Ariston?

Il cantante, dal canto suo, nella serata dei duetti e delle cover ha inserito in ‘Bella stronza’ di Marco Masini delle strofe che sembrano fare inequivocabilmente riferimento all'amore ‘nascosto’ con un’altra donna, Angelica Montini.

Nel frattempo, tra post e canzoni, l’imprenditrice digitale si sta godendo la sua storia d’amore con Giovanni Tronhcetti Provera, come dimostrano anche le fotografie di un mazzo di rose rosse nella giornata di San Valentino e del suo viso sereno e sorridente.

Recentemente, durante un viaggio di lavoro in Spagna, intervistata dalla rivista ‘Hola!’, Ferragni ha ammesso che la sua vita ha subito importanti cambiamenti negli ultimi mesi e ha reso pubblica la sua relazione con l’imprenditore milanese. Nonostante i due siano stati visti insieme in diverse occasioni, finora l'influencer aveva scelto di mantenere il riserbo, lasciando che fossero le immagini a parlare per lei. Nell'intervista, ha affermato: “È stato un anno molto difficile, probabilmente il più complicato della mia vita. Ma ora sono felice, penso che tutto accada per una ragione e sono convinta che mi sia dovuta liberare di alcune situazioni per fare spazio a una nuova vita. Adesso ho iniziato una nuova relazione, sono molto felice. Lui è una persona che è venuta fuori nell’ultimo anno, è un bravissimo ragazzo. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui”.