Bridgerton 3 a Milano: Luke Newton e Nicola Coughlan alla presentazione della terza stagione

Milano, 9 maggio 2024 – Mentre i fan di tutto il mondo di ‘Bridgerton’ attendono l’uscita della terza stagione Netflix, in onda dal 16 maggio, quelli italiani, o meglio ancora lombardi, hanno potuto incontrare i loro beniamini nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Milano.

I due attori protagonisti di questa nuova storia d’amore sono interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton e nella serie dei record vestono i panni di Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Nella splendida cornice del Bulgari Hotel, il photocall della serie prodotta da Shonda Rhimes ha potuto godere della giornata quasi estiva dopo settimane di pioggia incessante. Nel corso della conferenza stampa Nicola Coughlan, irlandese classe ‘87, e Luke Newton, fresco di red carpet in occasione del Met Gala, hanno introdotto quanto succederà nella terza stagione e hanno svelato alcuni dettagli del dietro le quinte: non hanno nascosto la felicità di essere loro i protagonisti della nuova storia d’amore che, sicuramente, catturerà l’occasione dei fan sparsi per il mondo.

Cosa succede nella terza stagione di Bridgerton

Tutto parte dalla convinzione di Penelope di lasciar perdere Colin Bridgerton e la sua cotta per lui. Non ha ancora superato la delusione dopo aver ascoltato i commenti negativi che aveva fatto Colin su di lei, come si era visto nella precedente stagione.

Ma non è l’unica decisione presa da Penelope, che si è messa in testa di trovare un marito che le conceda abbastanza libertà per mantenere il suo alter ego della pettegola Lady Whistledown, anche in seguito all’allontanamento da Eloise. Compicazioni, sotterfugi e gossip reale mentre la ragazza cerca in tutti i modi un promesso sposo: una ricerca bloccata dalla mancata fiducia in sé stessa.

Tv: Netflix; presentazione terza stagione di Bridgerton

Nello stesso periodo Colin torna dalle sue vacanze estive con un nuovo aspetto, rinfrancato nello spirito e nelle sue doti di seduttore, Ma il giovane Bridgerton rimane male constatando che Penelope, la sola persona che lo abbia sempre apprezzato per quello che è, ora lo tratta con distacco e freddezza.

Colin, dunque, cerca di recuperare terreno con lei offrendosi di aiutarla a trovare un marito. E scoprirà che i suoi sentimenti per quella che crede essere solo una sua amica, come si dicono stringendosi la mano, sono forse più profondi e complessi.

Cast di ‘Bridgerton 3’

Penelope Featherington è interpretata da Nicola Coughlan, Colin Bridgerton ha il volto di Luke Newton. Dal trailer e dalle foto rilasciate da Netflix vediamo anche altri membri della terza stagione di ‘Bridgerton’: Claudia Jessie nel ruolo di Eloise Bridgerton e Jessica Madsen in quello di Cressida Cowper. Luke Thompson, poi, è Benedict Bridgerton.