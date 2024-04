Fabbricante di Lacrime diventa un film Netflix: folla a Milano per incontrare Erin Doom e il cast

Milano – Centinaia di ragazzi con la loro copia del Fabbricante di Lacrime di Erin Doom, hanno “invaso” nel pomeriggio piazza San Babila per incontrare l’autrice e il cast della film realizzato da Netflix, in uscita giovedì 4 aprile.

Il cast

All’appuntamento milanese erano presenti la stessa autrice, il cui vero nome è Matilde, e gli attori Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Nicky Passarella e Alessandro Bedetti.

La trama

Il “Fabbricante di lacrime” racconta la storia dei due orfani Nica (Caterina Ferioli sullo schermo) e Rigel (Simone Baldasseroni), cresciuti nell’orfanotrofio Grave in Minnesota, e poi adottati dalla famiglia Milligan. Il titolo del libro fa riferimento a una leggenda raccontata nell’orfanotrofio: quella, appunto, del Fabbricante di lacrime, capace di creare lacrime in un mondo in cui le persone non riescono più a piangere.

Il libro

Il “Fabbricante di lacrime” è stato il libro più letto in Italia nel 2022. Finora ha venduto circa 450mila copie. È pubblicato da Salani, ma in origine il romando è stato auto-pubblicato dall’autrice, che si cela dietro lo pseudonimo di Erin Doom. Il successo del romanzo è arrivato grazie a canali non ufficiali, soprattutto tramite il tam tam dei lettori su TikTok, diventando un un vero e proprio caso editoriale e convincendo la casa editrice fiorentina ad ingaggiare l’autrice, che ha poi pubblicato altri due romanzi “Nel modo in cui cade la neve” e “Stigma”.

L’autrice

Di Erin Doom si conosce, per ora, solo il nome di battesimo Matilde: non ha mai svelato il suo cognome. La scrittrice ha mostrato il suo volto per la prima volta durante la trasmissione televisiva “Che tempo che fa” il 14 maggio 2023. Le poche informazioni su di lei dicono che ha studiato Giurisprudenza e vive in Emilia Romagna.