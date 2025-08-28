Santovito: "Presenza e ascolto dei cittadini"

"Sono contentissimo ed estremamente onorato di essere qui oggi e grato al comandante generale che mi ha affidato un incarico così delicato, di cui avverto l’elevato livello di responsabilità". Così ha esordito ieri il generale di brigata Rodolfo Santovito (nella foto), incontrando la stampa dopo aver assunto l’incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Milano. Un territorio in cui i militari "sono capillarmente distribuiti", ha sottolineato Santovito, certo di "poter contare su una squadra molto affiatata e rodata e molto efficace".

Sul fronte della sicurezza all’ombra della Madonnina, "è presto per esprimere un giudizio, ma sarà mia cura approfondirlo con i contributi che mi fornirà il territorio". Detto questo, "mi sento di dire che Milano è una provincia in cui l’impegno delle istituzioni è totalizzante sul tema della sicurezza a favore dei cittadini". Per quanto riguarda il suo compito, "imposterò un’azione sulla scorta di chi mi ha preceduto, il collega e amico generale Pierluigi Solazzo (passato a guidare la Legione Toscana, ndr). E certamente in questo focalizzerò molto l’attenzione su alcuni principi che ritengo ineludibili: la presenza costante che è fattore di rassicurazione; il sensibile ascolto; l’incondizionata disponibilità che credo sia una cerniera ineludibile del rapporto con i cittadini e una forma di convinta collaborazione" con le altre istituzioni.

52 anni, nativo di Pompei, Santovito ha guidato in passato il Comando provinciale di Bologna, il Gruppo di Monza e le Compagnie di Ortona e Palermo-San Lorenzo. Fino al 17 agosto è stato capo ufficio personale ufficiali del Comando generale dell’Arma.