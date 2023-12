Milano, 23enne molestata in via Vitruvio e rapinato l’amico che ha cercato di difenderla: due arresti

Milano, 19 dicembre 2023 – L’episodio è avvenuto lunedì notte in via Vitruvio, zona Milano centrale: una ragazza di 23 anni è stata molestata da due uomini, un 35enne tunisino e un 29enne marocchino, che l’hanno avvicinata e violentata ripetute volte nelle parti intime.

Poi i due uomini si sarebbero impossessati del telefono di un amico accorso a difendere la 23enne: il ragazzo, cercando di riavere indietro il proprio cellulare, è finito in una colluttazione con i due uomini, costringendoli a una fuga interrotta dalla polizia ferroviaria, allertata dalla 23enne.

Gli agenti in servizio di vigilanza agli scali ferroviari hanno raggiunto i due uomini in fuga e li hanno arrestati per violenza sessuale e rapina impropria in concorso: entrambi avevano già precedenti di polizia. Successivamente sono stati portati alla casa circondariale di San Vittore in attesa di udienza di convalida.