Violenza sessuale e abusivismo. Premiati otto agenti della Locale

Otto agenti del comando sono stati premiati con encomi e medaglie durante il convegno nazionale organizzato dal Sulpl, il sindacato maggiormente rappresentativo di tutte le polizia locali Italiane. L’assistente Fabio Francesca e gli assistenti scelti Fabio Marinoni e Alessio Zarra, coadiuvati dal vicecommissario Carmelino Lagrotteria, "hanno operato in modo assiduo e professionale nelle attività progettuali finalizzate al contrasto dell’abusivismo in materia di sicurezza urbana". Interventi strutturati per contrare l’abusivismo commerciale e il lavoro sommerso. Altri quattro agenti del nucleo operativo di polizia giudiziaria, grazie a minuziose attività di indagine, hanno individuato e denunciato un 40enne, responsabile di violenza sessuale nei confronti di una 12enne adescata per strada. A ricevere il riconoscimento sono stati gli assistenti scelti Salvatore Presti e Luca Monopoli e i vicecommissari Mauro Seclì e Giovanbattista Ricciardi.La.La.