Violenza sessuale e furto. Tunisino condannato

Condanna a cinque anni di prigione per un tunisino di 24 anni alla sbarra per violenza sessuale e furto. Un 68enne di Crema il 9 ottobre dello scorso anno mentre era nei pressi della stazione ferroviaria di Cremona era stato derubato del cellulare da uno straniero che lo aveva spinto a terra e poi si era messo sopra di lui. Quindi avrebbe abusato sessualmente di lui per poi venire arrestato dai carabinieri, arrivati in zona. In tribunale il cremasco ha ribadito questa versione, ma lo straniero si è disperato sostendo il contrario. In base al suo racconto il 68enne gira abitualmente in stazione e lui gli aveva chiesto in prestito il cellulare per poter chiamare il padre, visto che il suo si era scaricato. A quel punto il cremasco ha fatto delle avances sessuali che lo straniero ha respinto con veemenza, arrivando a mandarlo a terra e a salirgli sopra per bloccarlo. Il giudice non ha creduto allo straniero e lo ha condannato.P.G.R.