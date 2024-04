“Violentata da un autista Ncc”. Ma l’amica smentisce. Giallo in via Canova dopo la movida

Milano – Una ragazza appena uscita da un locale della movida di corso Como, a Milano, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale, la scorsa notte, da un autista di un mezzo Ncc. Una situazione ancora da chiarire, nella dinamica, dato che un'amica che si trovava con lei avrebbe, secondo quanto riferito dalla Questura, negato i fatti.

È accaduto in via Canova, poco prima delle 6, quando la ragazza, una 23enne di origine senegalese, e una sua amica 26enne, italiana, hanno chiamato la Polizia che all'arrivo ha trovato la 23enne ferita e ha fatto intervenire il 118. I medici hanno portato la ragazza, per contusioni al capo, in codice giallo al Policlinico, da dove, a seguito della sua denuncia è stata portata alla clinica Mangiagalli per accertamenti ulteriori.

La giovane ha dichiarato che durante il tragitto il conducente dell'Ncc, che avevano chiamato loro, si sarebbe fermato in una vietta aggredendola. L'amica che era con lei smentisce. Entrambe avevano assunto alcol durante la serata e non è stato ancora possibile, da parte della Polizia, ricostruire l'accaduto.