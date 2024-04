Elena Berlato rapinata a Milano: la modella di OnlyFans aggredita al parco Sempione

Milano violenta, ancora. E, vittima dell’aggressione, anche questa volta è una ragazza. A raccontare la sua personale disavventura meneghina è Elena Berlato, influencer da quasi un milione di follower su Instagram e attivissima content creator sulla piattaforma per adulti OnlyFans. La 29enne ha pubblicato una storia in cui mostra i segni riportati dall’assalto subito. “Ieri al parco Sempione di Milano sono stata rapinata e sono finita pure in ospedale”. Poi la giovane rassicura i fan: “Ora sto meglio”, e promette di “raccontare di più appena mi sarò ripresa del tutto”. Secondo quanto ricostruito, l’influencer è stata rapinata ieri pomeriggio, intorno alle 15, nella zona del Bar Bianco (all’interno di parco Sempione) da tre giovani che le hanno portato via un iPhone 15.

Elena Berlato, la creator di OnlyFans aggredita in Sempione

La giovane era seduta a un tavolino quando i tre ragazzi, descritti come “sudamericani” si sarebbero avvicinati per poi sottrarle il cellulare. Lei, senza paura, si è gettata all’inseguimento, rincorrendo per un buon tratto di parco i tre ladri. All’altezza dell’ingresso metro di Cadorna, la 29enne era riuscita a raggiungere uno dei rapinatori. Quest’ultimo però l’ha spinta a terra e si è dato alla fuga, mischiandosi nella folla in metropolitana. La donna nella caduta ha rimediato anche lievi contusioni che, unite all’ansia e all’agitazione dovute alla disavventura appena vissuta, le hanno causato una crisi respiratoria che l’ha costretta a chiamare i soccorsi. La giovane è stata trasportata dal 118 in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Da lì ha postato una foto con al polso il braccialetto del ricovero. Del caso si occupa la Polizia di Stato.