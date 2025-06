Vertice sulla sicurezza. Più controlli in campo

Dopo il vertice sulla sicurezza in Prefettura controlli rafforzati sul territorio. Questo è quanto emerso ieri dalla riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia. Al centro dell’incontro, la situazione dell’ordine pubblico a Rozzano, teatro nelle ultime settimane di una preoccupante recrudescenza criminale. Presenti all’incontro i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, che ha ringraziato il Prefetto per la tempestiva intensificazione dei controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri, anche con l’invio di rinforzi. "Siamo di fronte a un’escalation che ha fatto ripiombare Rozzano indietro di trent’anni", ha dichiarato il primo cittadino". Mas.Sag.