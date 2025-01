Vandalizzato il murale per Sergio Ramelli: nella notte compare scritta contro i “fasci”

Milano, 9 gennaio 2025 – Vandalismo contro il ricordo di una vittima dell’estremismo politico. Qualcuno – ancora non è possibile sapere se è stata una sola persona o hanno agito più elementi – ha tracciato una scritta spray sul murale in via Paladini che ricorda Sergio Ramelli, il militante del Fronte del Gioventù ferito a colpi di chiave inglese e successivamente morto in ospedale il 29 aprile del 1975.

A segnalare l’accaduto è stato l’eurodeputato milanese di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, con un post pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook. Sul dipinto, ogni anno in occasione dell’anniversario meta di pellegrinaggio da parte di militanti di destra ed estrema destra, è comparsa la scritta “Fasci appesi”, con un cuore come punto sulla seconda I.

Il messaggio

“Nella notte – scrive Fidanza – qualche fenomeno ha pensato bene di imbrattare il murales che ventuno anni fa abbiamo realizzato a Milano sotto casa di Sergio Ramelli, ammazzato a colpi di chiave inglese da un commando antifascista a neanche vent’anni. Questo 29 aprile sarà il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa e anche a cinquant’anni di distanza, evidentemente, il suo nome e il suo ricordo fanno ancora paura a chi conosce solo l’odio. Ci auguriamo che i responsabili vengano identificati e puniti il prima possibile. Noi, dal canto nostro, continueremo a raccontare la sua storia”.

Il volto di Sergio Ramelli

La speranza è che questo atto vandalico non sia la prima tappa di un percorso di avvicinamento verso l’anniversario segnato da tensioni. Ancora non si sanno i programma, ma è molto probabile – vista la cifra tonda – che i simpatizzanti di destra, moderata ed estrema, intendano commemorare con iniziative di richiamo la ricorrenza.