Valentino Serafino Colia ucciso dal furgone, i compagni di basket: “Sarai con noi in ogni partita”

Garbagnate Milanese, 19 luglio 2023 - C'erano gli amici, i compagni di squadra di basket, qualche compagno di scuola, genitori e conoscenti, martedì sera davanti alla palestra di via Roma a Nerviano per ricordare Valentino Serafino Colia il 15enne di Garbagnate Milanese, travolto e ucciso lunedì sera da un furgone guidato da Bogdan Pasca, 32enne romeno, ubriaco e senza patente.

Il commosso e partecipato momento è stato organizzato dai "commandos", i tifosi di basket e dalla società Puntoebasket dove Valentino giocava da tre anni. "Valentino sempre con noi" è lo slogan urlato e scritto su alcuni striscioni appesi sulla cancellata della palestra. Tra i ricordi quello del suo coach Francesco Fabrizio, "ho il cuore straziato dal dolore e non ho parole per esprimermi. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Valentino e a tutte le persone che come me che gli volevano bene. Era un ragazzo di cuore e dedito al sacrificio per giocarsi un tiro in più. Un ragazzo speciale che seppur piccolo ha sempre dimostrato come le difficoltà si possano superare con un sorriso. Non posso ancora crederci e immaginare quanto dolore tutto ciò possa significare. So soltanto che non vedere più la mia trottola a tutto campo ogni allenamento mi lascerà un vuoto che nulla mai potrà colmare" conclude l’allenatore nervianese.

Appassionato di basket, quello giocato e quello tifato, Valentino faceva parte "commandos" ovvero i tifosi della prima squadra della società nervianese che gioca le sue partite alla palestra della scuola di via Roma. Dopo i canti per ricordare l’amico volato in cielo un minuto di silenzio e il ricordo di due compagni di squadra, "ad ogni partita, ogni allenamento, ogni sconfitta e ogni vittoria Vale sarà con noi, nei nostri cuori. Era un un ragazzo solare, sempre disponibile ad aiutarti in caso di necessità, con cui era impossibile annoiarsi". Anche in via Kennedy sul luogo dell'incidente stradale è stato appeso uno striscione, "Vale non ti dimenticheremo mai" e sono stati portati mazzi di fiori, biglietti, un pallone da basket e la maglia dell'Inter.

Restano gravi le condizioni dell'amica 15enne che è stata travolta insieme a Valentino, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Proseguono le indagini dei carabinieri della Compagna di Rho per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, al vaglio ci sono anche le immagini della telecamere di un negozio che si trova poco distante dal luogo dell'impatto ma gli inquirenti cercano anche altre telecamere nella zona che possano aver ripreso qualcosa di utile. Da chiarire anche a quale titolo il romeno aveva in uso il furgone Ford Transit, regolarmente assicurato e intestato alla ditta di edilizia Società italiana strutture srls di Paderno Dugnano per la quale il 32enne lavorava come operaio.