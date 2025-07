Villa Torretta, avanti con il cuore. Da location di pregio a hub sociale punto d’incontro del terzo settore

Da location di pregio dell’hospitality ad hub sociale. È questo l’obiettivo dell’imprenditore Guido Della Frera per Villa Torretta, acquistata vent’anni fa. Lo scorso anno la dimora storica, che ospita il grand hotel con ristorante, è diventata sede anche della fondazione nata "per creare uno strumento più organico, dedicato all’impegno solidale e culturale. Promuoviamo innanzitutto iniziative culturali per lo sviluppo della comunità, del territorio e della persona. Il secondo grande filone della Fondazione sono i giovani.

Cerchiamo quindi di sostenere ragazzi e studenti che dimostrano di avere delle capacità, degli interessi, dei talenti. Stiamo organizzando degli incontri con le amministrazioni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo per sostenere iniziative sul territorio". Tra i vari progetti attivi c’è "Io Sono Futuro", che ha dato l’opportunità a giovani talenti italiani di partecipare a eventi mondiali, come Expo Dubai e il Cybertech di New York, e che prossimamente vedrà i partecipanti protagonisti all’Expo Osaka 2025.

Una sessantina di studenti, start-upper e docenti nel mese di ottobre rappresenteranno il Paese in ambito Intelligenza Artificiale al Padiglione Italia.

Si pensa, così, a "un hub innovativo, un punto di incontro tra tutte le realtà che operano già nel terzo settore ma che hanno bisogno di dialogare fra loro. Si tratta di una novità perché fino a oggi Villa Torretta è sempre stata associata all’immagine di una location alberghiera e congressuale".

La.La.