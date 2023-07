Chi era Valentino Colia, il ragazzo ucciso da un furgone a Garbagnate: l'amore per il basket e la passione per la meccanica

Garbagnate Milanese (Milano), 18 luglio 2023 – Frequentava il corso di meccanica al centro di formazione professionale Salesiani di Arese, a settembre avrebbe iniziato la terza. Giocava a basket da quando era ragazzino, prima nell'Osl Garbagnate e ora nell'associazione Puntoebasket di Lainate, Valentino Serafino Colia, il 15enne travolto e ucciso di un furgone, lunedì sera a Garbagnate Milanese, in viale Kennedy.

Il minorenne in sella alla sua bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ad altri tre amici quando il furgone ha travolto lui e una coetanea di 15 anni, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

"Ho saputo della sua morte questa notte, intorno alle due, mi ha scritto uno degli amici che era con lui, era sconvolto - racconta il suo coach, Francesco Fabrizio - Vale era un bravo ragazzo, sempre presente agli allenamenti e rispettoso delle regole. L'ho visto l'ultima volta qualche settimana fa".

Sulla pagina Facebook della società sportiva è stato pubblicato un post. "Questo momento di profonda tristezza e lutto per la perdita di Valentino, Puntoebasket si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari. Vogliamo ricordarlo come il ragazzo che abbiamo imparato a conoscere in palestra, con una vita piena di speranze e sogni e che amava giocare a basket con i suoi compagni delle giovanili. Non ci sono parole che possano lenire il dolore che state provando, ma speriamo che il sostegno e l'amore delle persone intorno a voi vi diano la forza necessaria per superare questo momento difficile".

Tanti i commenti di cordoglio di chi lo aveva conosciuto sul parquet dei campi di basket e giocava con lui. Intanto in viale Kennedy, sul luogo dell'incidente, qualcuno ha portato un mazzo di fiori con un biglietto per ricordare Valentino.