Incidente a Garbagnate, l’investitore Bodgan Pasca urlava a Valentino: “Svegliati, dai che ce la fai”

Garbagnate (Milano) – C’è un dettaglio, sulla tragica serata di ieri a Garbagnate, che rende il racconto ancora più drammatico. Bodgan Pasca, il 32enne che ha travolto e ucciso Serafino Valentino Colia in via Kennedy, subito dopo averlo travolto col furgone è sceso dal veicolo, forse per soccorrere il giovanissimo. E gli ha urlato: “Svegliati, svegliati. Dai che ce la fai”. A dirlo sono alcuni testimoni arrivati sul posto dopo l'incidente, in cui è rimasta ferita anche una amica della stessa età di Valentino. “Ho sentito il colpo alle 11 meno venti sono uscito”, ha raccontato una persona che abita vicino. “Sono andato a vedere. Sono arrivato là e c'era questo ragazzo a torso nudo che teneva” Valentino, sdraiato a terra, fra le braccia “e lo chiamava per nome e diceva che lo conosceva”. Diceva “chiamate i soccorsi. Gli diceva svegliati, svegliati. Dai che ce la fai”.

Chi è Bodgan Pasca

Il 32enne romeno era affidato in prova ai servizi sociali. Il provvedimento, che gli permetteva di circolare liberamente dalle 6 alle 23 (l'investimento è avvenuto alle 22.30) era stato emesso nell'ambito di una procedimento per lesioni e maltrattamenti. L'uomo, residente a Milano, ha precedenti anche per ricettazione, droga e minacce. Era stato sorpreso senza patente nel 2016 e 2017, e senza patente e in stato di ebbrezza nel 2020. Occorrerà accertare se abbia mai conseguito la patente in Romania, ma in ogni caso non ha mai fatto la conversione. Lavora come operaio in una ditta di edilizia, la Società italiana strutture srls di Paderno Dugnano (Milano), che è intestataria del furgone, regolarmente assicurato.

L’arresto

Il 32enne è risultato positivo all'alcoltest. L’uomo, che aveva un tasso alcolemico di 1,1 grammi/litro, il doppio del limite consentito, è stato arrestato in flagranza per omicidio stradale dai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto insieme a quelli di Solaro e di Rho.