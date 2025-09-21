A Segrate c’è un “Banksy dell’uncinetto” che avvolge le piante della città

Segrate (Milano) – Si chiama “yarn bombing“ ed è una forma di arte di strada che consiste nell’avvolgere alcuni oggetti o spazi urbani, come alberi, panchine, lampioni e persino edifici, con lavori fatti a maglia, oppure ad uncinetto. A Segrate c’è un misterioso esponente di questo movimento artistico, una sorta di Bansky in versione locale, che da qualche tempo impreziosisce con le sue creazioni gli alberi che circondano il centro civico Giuseppe Verdi, nel cuore della città.

E così, è impossibile non notare, sul fusto di alcune piante, colorate sculture sapientemente realizzate ad uncinetto. Alcune richiamano i «quadrati» del celebre artista Piet Mondrian, altre riproducono le figure stilizzate e i cuori del graffitista statunitense Keith Haring. In altri casi ancora, le originali rappresentazioni sono un omaggio alla saga di Harry Potter. Nel complesso, si tratta di un trionfo di colore e creatività che non può non strappare un sorriso.

È da qualche mese che queste singolari opere hanno iniziato a fare la loro comparsa sugli alberi attorno al centro civico, attirando gli sguardi dei passanti e contribuendo a vivacizzare il panorama con un tocco di originalità. Di giorno in giorno, il loro numero va aumentando. C’è chi assicura di sapere chi sia il misterioso autore, o autrice. E chi vorrebbe conoscerne l’identità per complimentarsi, con l’augurio che questi lavori possano continuare ad offrirsi alla vista in tutta la loro singolarità, senza subire atti vandalici, o essere danneggiati dalle intemperie.