I muri monzesi fra arte e impegno: lo street artist Joepalla dona alla città tre nuove opere

Monza, 4 settembre 2025 – Non ha smesso nemmeno durante il periodo agostano di fare scorrere mani e pennelli sulle pareti della sua Monza, facendo risvegliare la città, alla vita di settembre, con 3 nuovi murales pieni di significato e colori. Tra questi, quello dedicato alla Palestina, su un muro vicino alla stazione di Monza Sobborghi, che riporta lo sguardo al dramma della guerra in corso a Gaza, con due mani che si aprono a forma di cuore, dentro cui sgorgano come sangue i colori della bandiera palestinese. Lo street artist monzese Joepalla è anche questo, riflessione e umanità.

Autoritratto: un'altra opera di street art dell'artista monzese

L’Ardore

“Il murale s’intitola “L’ardore“ – spiega l’artista –, che è quello che continua a far proseguire questo drammatico conflitto dal secondo dopoguerra a oggi. L’ardore di continuare a massacrare, con un genocidio in atto, da una parte, e di resistere al massacro, dall’altra. Nel disegno le saette rappresentano la forza militare israeliana, le mani a cuore siamo noi nella nostra passività, e il colore allo stato liquido della bandiera palestinese è il sangue dei palestinesi”. Agli angoli sono raffigurate le lettere in aramaico del tetragramma di Yahweh, a significare l’illogicità di una guerra combattuta nel nome di Dio, “per una Terra Promessa in cui nulla vieta che si possa vivere in pace tra due popoli, invece di usare la violenza nel nome di Dio”.

Le Betulle, una delle opere di Joepalla

Arcani maggiori

“La riga ondulata della cornice rappresenta invece il caos della guerra – chiarisce ancora –, mentre i colori vogliono stemperare la tensione”. Parecchio ispirato è anche il murale vicino a un altro prossimo scalo ferroviario, dipinto su una parete del sottopasso tra via Einstein e via De Marchi, dove sorgerà la nuova stazione di Monza Est. Una figura maschile appesa a testa in giù, tra due grandi betulle. “È il mio autoritratto, anticipazione di una mia prossima mostra sugli arcani maggiori delle carte dei tarocchi – spiega Joepalla –. L’appeso sta a significare il ribaltamento del punto di vista con cui si guarda alla vita. Come quando io ho scelto 5 anni fa di lasciare il mio lavoro da scenografo e diventare Joepalla. Nel dipinto c’è tutta la scala cromatica dell’emozione, dai colori freddi a quelli caldi. E la luna è la parte femminile dentro ognuno di noi”. Il terzo murale è in via Bergamo, esattamente all’incrocio frontale con via Enrico da Monza, venendo dal Nei. Due begli alberi decorativi, “per uscire dalla deturpazione delle scritte sui muri”.

Lo street artist monzese Joepalla

La risposta al degrado

Sono ormai una decina i murales firmati Joepalla che abbelliscono le pareti della città. Non saranno gli ultimi, anche perché la gente ama le sue opere. “Mi capita spesso che le persone mi incrocino mentre lavoro e mi incoraggino a fare quello che faccio, per abbellire la città e per fermare il degrado – dice con entusiasmo –. Da monzese non posso che esserne contento”.