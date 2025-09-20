Piste poco ciclabili
A scuola seduti sui tronchi e sull'erba: a Zibido nasce l'aula che tutti i bambini sognano
20 set 2025
MASSIMILIANO SAGGESE
Cronaca
Un cerchio di tronchi, una lavagna e tanta natura: a Zibido San Giacomo gli studenti avranno un’aula all’aperto, nata dal progetto dei genitori e realizzata grazie al Bilancio Partecipativo 2025

Zibido San Giacomo – È iniziato con una bellissima novità l’anno scolastico degli alunni che frequentano la scuola primaria e la secondaria di primo grado di Zibido San Giacomo. Ad accoglierli, un nuovo spazio per la didattica all’aperto, l’Aula Tronchi, realizzata nell’ambito delprogetto “Viaggio tra Natura e Cultura”, tra i più votati del Bilancio Partecipativo 2025 promosso dall’amministrazione Belloli.

Zibido San Giacomo, progetto aula dei tronchi, scuola all'aperto
L'aula dei tronchi. Da destra, Massimo Bonazzi (comitato genitori), Anita Tamellini (assessora), Francesca Misiano e Nora Vitale (referenti scuola) e Antonella Lacapra (dirigente)

“Il progetto proposto dal Comitato Genitori – spiega il vicesindaco Anita Temellini, assessore a Scuola e Famiglia – è stato fortemente voluto dalla scuola e dalle famiglie: la partecipazione attiva della cittadinanzana ha reso possibile la realizzazione e l’Amministrazione lo ha finanziato con i fondi previsti dal Bilancio Partecipativo. Si tratta di un’iniziativa importante per tutta la comunità scolastica, ancor più significativa perché scelta da chi vive sul territorio che ha voluto esprimersi e decidere direttamente come utilizzare ilbudget messo a disposizione”.

Nel giardino della scuola, utilizzato sia dagli alunni della primaria che dagli studenti della secondaria, un’area è stata arredata con 25 sedute fatte di tronchi disposte a forma di cerchio, una scrivania per l’insegnante, una lavagna di legno per appendere fogli e altro materiale.

“Questa meravigliosa aula all’aperto – commenta la dirigente scolastica Antonella Lacapra – rappresenta una grandissima occasione per la scuola, che l’ha fortemente voluta. È uno spazio dove fare didattica outdoor a contatto con la natura e l’ambiente”.

Nella nuova Aula Tronchi si svolgeranno attività all’aperto e diventerà possibile vivere la magia di imparare stando seduti su un tronco, con le mani che toccano la terra e gli occhi che guardano le nuvole. Gli zibidesi hanno creduto in un’idea che mette la natura al centro, che insegna il rispetto per l’ambiente e offre uno spazio unico per crescere, esplorare e sognare.

“L’idea dell’Aula Tronchi nasce nel periodo post Covid – spiega Massimo Bonazzi, presidente del Comitato Genitori – con l’obiettivo di sfruttare di più gli spazi esterni della scuola che a Zibido San Giacomo sono molto ampi, ma fino ad oggi parzialmente utilizzati durante le ore scolastiche. Sia i bambini della primaria che i ragazzi della secondaria avranno l’occasione, compatibilmente con gli obiettivi didattici delle insegnanti, d ifare lezione in modo più coinvolgente, osservando direttamente le piante e facendo esperienze all’aperto. Come Comitato Genitori abbiamo accolto questa proposta delle insegnanti e quest’anno abbiamo unito le forze con il Comitato Gemellaggi e con Magic Sport presentando insieme un unico progetto per il Bilancio Partecipativo, che comprendeva anche un viaggio estivo degli studenti a Villecresnes, il Comune francese gemellato con Zibido”.

