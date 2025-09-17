Una lezione sulla scuola inclusiva. In cattedra stavolta c’è il sindaco

Milano solo da bere?

Andrea Morleo
Milano solo da bere?
Milano

CronacaUna lezione sulla scuola inclusiva. In cattedra stavolta c’è il sindaco
17 set 2025
BARBARA CALDEROLA
Cronaca
Una lezione speciale per i ragazzi delle medie a Vimodrone. In cattedra, per una volta, è salito il sindaco Dario Veneroni, che ha intrattenuto i ragazzi con una lezione sulla scuola inclusiva. A invitare lui e l’assessore alla partita Marco Albertini, il preside Francesco Di Gennaro. "Purtroppo, il diritto allo studio non è assicurato in tutti i paesi del mondo - ha detto il primo cittadino davanti a una platea attentissima - dobbiamo considerarci fortunati ad avere questa opportunità".

Durante l‘incontro si è discusso anche dei servizi pubblici a supporto del percorso di formazione: mensa, trasporto, pre e post scuola e "l’aiuto agli studenti che hanno fragilità o incontrano più difficoltà nell’apprendimento". "Istruzione - ha sottolineato Veneroni - non significa solo apprendere nozioni, ma soprattutto intraprendere un percorso di crescita come persone, aprendosi alla vita e al mondo, imparando a vivere con una prospettiva europea e globale".

"Vogliamo una scuola senza barriere - ha concluso - una scuola per tutti, che insegni non solo la cultura ma anche la capacità di costruire rapporti di amicizia autentici, superando gli steccati che spesso gli adulti creano. Siate il voi futuro dell’Italia, ma soprattutto siate cittadini del mondo".

Bar.Cal.

