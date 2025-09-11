Cento alunni in meno tra i banchi. In calo il numero degli stranieri

Inizia il nuovo anno scolastico e cala il numero degli iscritti a Legnano alla scuola dell’infanzia e alla secondaria di primo grado, passati dai 5.968 dell’anno scolastico precedente a 5mila 866 della stagione in corso: un dato giustificato in gran parte dalla diminuzione di alunni/studenti di famiglie di nazionalità straniera, che ora sono 1.229 (saldo – 78). Passa anche da questi dati il ritorno in aula a Legnano degli studenti iscritti alle classi sino alla secondaria di primo grado. Mentre sono 670 gli iscritti che provengono da fuori Legnano, gli alunni con disabilità sono in tutto 314. Gli iscritti complessivi ai quattro istituti comprensivi passano dai 4mila 158 dell’anno scorso ai 4mila 62 di quest’anno; soltanto l’I.C Bonvesin della Riva, con 1.103 fra alunni e studenti, guadagna iscritti (+10), stabile il Manzoni (con 1.115), in calo gli altri. "È sempre emozionante, da assessora, da maestra - è stato il saluto di Ilaria Maffei (nella foto), assessora alla Comunità inclusiva -, l’inizio di un viaggio di un’intera comunità composta da tutti noi, tutti voi, bambine, bambini, ragazze, ragazzi, genitori, educatori, insegnanti, collaboratori scolastici e genitori. Auguro a chi, da domani, si siederà per la prima volta sui banchi e a chi vi tornerà un anno pieno di scoperte insieme con i vostri compagni e i vostri insegnanti e vi auguro anche di sfruttare tutte quelle opportunità che la nostra città, ricca di spazi e di tante associazioni che realizzeranno progetti pensati per voi, riserva. Un augurio anche a tutti gli insegnanti; a voi spetta uno dei compiti più entusiasmanti e difficili: crescere i giovani, educarli, aiutarli a trarre il meglio da sé".

P.G.