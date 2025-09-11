Un weekend di eventi a Miagolandia. Quest’estate accolti oltre 250 gatti

MEDIGLIAAbbandoni e randagismo. Il rifugio che dal 1° giugno ad oggi ha accolto più di 250 gatti apre le porte al pubblico per favorire le adozioni consapevoli. Visite guidate all’oasi felina, percorsi di pet therapy, letture e laboratori sono solo alcuni degli eventi che animeranno il weekend del 20 e 21 settembre a Miagolandia, l’associazione-rifugio di Cascina Melegnanello.

L’evento settembrino arriva al termine di un’estate che, mai come questa, è stata di super lavoro per i volontari dell’associazione, coordinati dalla presidente Elisabetta Mascheroni e la vice Gemma Caspani. Il rifugio, convenzionato coi Comuni di Melegnano e Peschiera Borromeo, ha accolto un numero di gatti importante. Un flusso che non sembra destinato a fermarsi: solo domenica scorsa i nuovi ingressi sono stati 22. Così, l’attività dei volontari viaggia a pieno regime, con un’attenta turnazione per far fronte a pulizie, pappe e visite veterinarie.

In questo contesto, diventano preziose le adozioni. "L’open day è strategico per individuare famiglie disposte ad accogliere - afferma Caspani - Anche i social aiutano: su Facebook abbiamo 22mila follower". Un appello a favore delle adozioni responsabili arriva anche da Edgar Meyer, portavoce dell’associazione Diamoci la zampa, da sempre in contatto con Miagolandia.

A.Z.