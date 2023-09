"Un uomo buono e sorridente". Dolore e rabbia per la fine di Boris

"Un uomo vero e buono", dalla Sardegna alla Lombardia un ponte di cordoglio per la tragica fine di Boris Aru, il 51enne di origine sarda responsabile logistico del consorzio di servizi per le imprese Cisa travolto e ucciso giovedì da un mezzo pesante, all’interno del deposito e polo di smistamento merci della catena “Il Gigante” in via Alfieri a Basiano. Si attendono aggiornamenti, ma quasi sicuramente sarà disposta l’autopsia. La dinamica della tragedia, consumatasi sotto gli occhi di molti colleghi, sembra comunque già abbastanza chiara. Aru sarebbe uscito a piedi da una curva all’altezza di alcuni bancali. Pochi istanti dopo sarebbe stato investito dalla motrice, condotta da un trentenne. Alla piattaforma logistica di via Alfieri, nella zona industriale fra Basiano e Roncello, ieri mattina il lavoro è normalmente ripreso. Resta invece sotto sequestro, anche quello a disposizione degli inquirenti per ulteriori accertamenti, il mezzo (una motrice senza cassone) che, in fase di spostamento nel deposito, ha travolto e ucciso il 51enne. In poche ore la notizia del dramma ha sconvolto e sprofondato nel cordoglio tre comunità: Basiano, dove l’incidente si è verificato, Brignano Gera d’Adda, dove viveva, e Villacidro, nel Campidano in Sardegna, dove era nato. E dove tornava quasi ogni anno, per ritrovare il mare azzurro dell’isola e tanti amici.

Amici che in queste ore esprimono dolore, rabbia e nostalgia in centinaia di messaggi. "Non trovo le parole per esprimere il mio stato d’animo – scrive una di loro –. Sono incredula e arrabbiata per questa vita ingiusta, che porta via persone come te"; "Che amarezza amico mio, avevi un sorriso che faceva la differenza"; "Se ne vanno sempre i migliori: porta il tuo sorriso in cielo". Il ricordo dell’ennesima vittima del lavoro trova posto sulle maggiori testate sarde. Lavorano nel riserbo, intanto, i tecnici di Ats e gli agenti di polizia locale, per molte ore sul luogo del dramma.