Un Bobcat fra le dotazioni delle “tute gialle“ per affrontare alluvioni e forti nevicate

Un nuovo automezzo speciale per la Protezione Civile di Rozzano. Un Bobcat entra a far parte delle dotazioni d’emergenza della Protezione Civile di Rozzano, un mezzo fondamentale per affrontare situazioni straordinarie come alluvioni e abbondanti nevicate. L’altro pomeriggio si è svolta la cerimonia inaugurale con la benedizione di don Roberto alla presenza della giunta comunale. Il vicesindaco Maria Laura Guido e l’assessore alla Protezione Civile Mauro Schicchi hanno consegnato al presidente della Protezione Civile, Renato Porciello, un attestato di riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la professionalità dei volontari, sempre al servizio della comunità. Il nuovo mezzo sarà particolarmente utile a Rozzano, dove purtroppo, negli ultimi anni, si sono verificate numerose alluvioni, trombe d’aria e allagamenti. Sarà prezioso anche per la rimozione della neve, sebbene quest’ultima manchi da diversi anni. "Oggi è stato un giorno speciale – spiegano i responsabili della Protezione Civile – abbiamo ricevuto la benedizione ufficiale per il nostro nuovo mezzo. Un enorme grazie a don Roberto, ai membri della giunta comunale e al Comune di Rozzano per il supporto e la vicinanza".

Mas.Sag.