La tragedia del milanese eroe annegato in Sardegna: si era tuffato per salvare due ragazzini in difficoltà

Milano, 31 agosto 2025 – Un turista di 70 anni è annegato nel pomeriggio di venerdì nelle acque davanti alla spiaggia di Buggerru, nel sud Sardegna, dove si trovava per trascorrere le vacanze. L’uomo, residente in provincia di Milano, ha perso la vita compiendo un gesto di generosità nei confronti di due giovanissimi bagnanti.

Il gesto eroico

Dal racconto dei testimoni presenti sulla spiaggia al momento della tragedia è emerso che il70enne sarebbe entrato in acqua per prestare soccorso a due ragazzini. In base a quanto emerso i due giovanissimi erano in difficoltà vicino alla battigia, a causa del mare in burrasca. Venerdì infatti sulla zona soffiava un forte vento di maestrale. Il 70enne si è quindi tuffato senza esitazioni ma è stato travolto a sua volta dal mare e sommerso dalle onde impetuose.

L’intervento dei bagnanti e i soccorsi

A quel punto è scattato l’allarme. Sono stati alcuni bagnanti, ancorati a corde di sicurezza e con l'uso di supporti galleggianti, a raggiungere il turista milanese e portarlo verso la riva. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elicottero inviati dal 118, ma per il settantenne non c'è stato niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.