Milano
CronacaLa tragedia del milanese eroe annegato in Sardegna: si era tuffato per salvare due ragazzini in difficoltà
31 ago 2025
REDAZIONE MILANO
  4. La tragedia del milanese eroe annegato in Sardegna: si era tuffato per salvare due ragazzini in difficoltà

Il dramma davanti alla spiaggia di Buggerru. L’uomo, 70 anni, non ha esitato a intervenire per prestare aiuto ai due giovanissimi, alle prese con il mare in burrasca. Ma non ce l’ha fatta: è stato travolto lui stesso dalla forza delle onde

Tragedia in Sardegna (foto di archivio)

Milano, 31 agosto 2025 – Un turista di 70 anni è annegato nel pomeriggio di venerdì  nelle acque davanti alla spiaggia di Buggerru, nel sud Sardegna, dove si trovava per trascorrere le vacanze. L’uomo, residente in provincia di Milano, ha perso la vita compiendo un gesto di generosità nei confronti di due giovanissimi bagnanti.  

Il gesto eroico 

Dal racconto dei testimoni presenti sulla spiaggia al momento della tragedia è emerso che il70enne sarebbe entrato in acqua per prestare soccorso a due ragazzini. In base a quanto emerso i due giovanissimi erano in difficoltà vicino alla battigia, a causa del mare in burrasca. Venerdì infatti sulla zona soffiava un forte vento di maestrale. Il 70enne si è quindi tuffato senza esitazioni ma è stato travolto a sua volta dal mare e sommerso dalle onde impetuose.  

L’intervento dei bagnanti e i soccorsi 

A quel punto è scattato l’allarme. Sono stati alcuni bagnanti, ancorati a corde di sicurezza e con l'uso di supporti galleggianti, a raggiungere il turista milanese e portarlo verso la riva. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elicottero inviati dal 118, ma per il settantenne non c'è stato niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

