Violenta rapina in Darsena, preso a colpi di bottiglia alla nuca e ferito con i cocci per il cellulare

Milano, 31 agosto 2025 - Notte violenta a Milano. Due giovani, un italiano 24enne e un tunisino 20enne, sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il colpo è scattato nella zona della Darsena, in centro città.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i due, fermati durante la notte, hanno aggredito un cittadino marocchino di 27 anni nel tentativo di sottrargli il telefono cellulare, in piazza XXIV Maggio, unitamente a un complice non individuato.

La vittima è stata colpita alla nuca con una bottiglia di vetro e successivamente ferita all'addome con i frammenti della stessa. L'uomo è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale Policlinico, dove si trova tuttora ricoverato. I due giovani si trovano ora nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'Autorità.