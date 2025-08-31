Metropolitana Milano, lavori sulla M2 tra Cadorna e Garibaldi: da lunedì 8 settembre riprende il servizio

Milano, 31 agosto 2025 – La città si prepara al “grande rientro”, che per molti scatterà lunedì 1 settembre, data che segna il ritorno alla normalità per molti. E anche sul fronte dei trasporti pubblici a stretto giro arriveranno attesi via libera. Si avvicina infatti la conclusione dell’intervento di riqualificazione sulla linea M2 tra Cadorna e Garibaldi.

I lavori tra Cadorna e Garibaldi

Come riferito da Atm, i lavori, iniziati lo scorso 19 luglio, termineranno domenica 7 settembre, con ripresa del servizio da lunedì 8, come da cronoprogramma. Oltre 60 tecnici sono in questi giorni al lavoro senza sosta per la sostituzione dei binari e il rifacimento integrale della sede ferroviaria.

Atm, prosegue ancora la nota "consapevole dell’inevitabile disagio, ringrazia i propri clienti per la collaborazione e per aver compreso l’importanza di questi interventi indispensabili per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio sulla linea". Inoltre continua anche in questa settimana il presidio del personale di Atm di assistenza alla clientela e steward a supporto dei passeggeri per fornire indicazioni sulle alternative di viaggio.