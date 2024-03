Milano, “trans sputano sangue infetto alle forze dell’ordine”: polemica per le parole del consigliere della Lega

Milano, 6 marzo 2024 – Un’ordinaria seduta del Consiglio comunale di lunedì sera a Milano si è contraddistinta da un intervento da parte di un consigliere che ha scatenato numerose polemiche sia durante la seduta che in seguito: "In via Mosso c'erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine” ha commentato il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina, durante un suo intervento.

I fatti di via Padova

Il consigliere della Lega stava commentando i fatti avvenuti il giorno prima nella zona di via Padova quando si sono verificati tafferugli tra manifestanti dei centri sociali e polizia: i primi hanno infatti protestato per una fiaccolata sulla sicurezza promossa dalla Lega nella zona e per la presentazione del libro dell'eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone.

"Aberrante mistificazione della realtà”

Durante la seduta un consigliere di centrosinistra aveva definito via Padova "un modello di integrazione" ma Samuele Piscina non era d’accordo ed è intervenuto per replicare. "Considerare via Padova un modello di integrazione é un'aberrante mistificazione della realtà. In via Mosso un’amministrazione a guida Lega e centrodestra ha voluto una cancellata che abbiamo dovuto imporre - ha spiegato Piscina -, perché c'erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine. Questo era quello che succedeva. C'erano spaccio e prostituzione".

Le reazioni

Le parole del consigliere leghista hanno scatenato l'ira del consigliere del Pd e attivista Lgbtq+, Michele Albiani, che ha urlato in aula, "Fai schifo, vergognati", chiedendo subito le scuse del consigliere leghista. "Piscina deve chiedere immediatamente scusa pubblicamente nella prossima seduta del Consiglio – ha commentato Albiani – Non è accettabile un linguaggio del genere".