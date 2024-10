Traffico folle sulla A4, coda di 15 chilometri a causa di lavori sull’autostrada tra Bergamo e Milano

Mattinata nera per chi viaggia sull’autostrada A4 da Bergamo in direzione Milano. Nel tratto compreso tra Capriate e Agrate il traffico è quasi paralizzato a causa di un cantiere per lavori urgenti di ripristino del manto stradale all’altezza del chilometro 147. Intorno alle 8,30 si registravano quasi 15 chilometri di coda: per attraversare quel tratti si impiegano circa due ore.

La società autostradale consiglia ai viaggiatori diretti verso Milano e Torino di percorrere la A35 Brescia-Bergamo-Milano, immettersi sulla A58 e poi riprendere la A4. Intenso traffico anche sulle strade Statali e Provinciali secondarie.