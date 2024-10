Milano, uomo morto in viale Forlanini

Milano – Il corpo senza vita di un uomo di 53 anni è stato trovato oggi all’altezza di viale Forlanini, non lontano dal Lambro. L’allarme è scattato nella mattina di oggi, venerdì 25 ottobre, poco prima delle 7.30 di stamane. Sul posto, accanto alla tangenziale, sono accorsi i mezzi di soccorso inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari accorsi con un’ambulanza e una automedica non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne, di cui al momento non sono note le generalità. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco.