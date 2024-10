Incidente a Cantù, cinque ragazzi si schiantano in auto: uno è morto, gli altri sono gravissimi

Un ragazzo è morto e altri quattro sono rimasti feriti in un gravissimo incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Carugo, comune alle porte Cantù in provincia di Como. I giovani, di età compresa tra 17 e 21 anni, erano tutti a bordo della stessa automobile. Lo schianto ha avuto luogo poco prima di mezzanotte lungo la strada provinciale Arosio-Canzo e non ha coinvolto altri mezzi.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica. All’arrivo dei soccorritori, uno dei giovani era già deceduto, probabilmente morto sul colpo. Degli altri quattro, altri due erano in condizioni gravissime e attualmente sono ricoverati in prognosi riservata, mentre gli ultimi due sono gravi ma non sembrano essere in pericolo di vita. Due sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza, uno al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e uno in elisoccorso al Niguarda di Milano.