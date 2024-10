Incidente a Milano, motociclista si schianta contro un’auto in via Bassini: è grave

Un motociclista è rimasto ferito dopo uno scontro con un’auto all’incrocio tra via Bassini e via Golgi, a Milano. L’incidente è avvenuto venerdì mattina intorno alle 7.15 per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza: si è reso necessario un ricovero d’urgenza. Allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che dovrà effettuare i rilievi per accertare la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.