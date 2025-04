Olimpiadi Milano Cortina 2026, una partita da 5,3 miliardi di euro: ma guadagna più Lombardia o Veneto?

Milano – Non sarà certo una questione da liquidare con due conti quella dell’indotto dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le cifre in ballo sono tali da far drizzare le orecchie anche ai più disinteressati: 5,3 miliardi di euro. Così afferma, almeno, il rapporto di Banca Ifis presentato alla “Festa dello Sport” al Meazza di Milano.

Distribuzione del Tesoro Olimpico

Questo tesoro olimpico si distribuirà tra Lombardia e Veneto: la prima si aggiudica il 60 per cento della spesa turistica, lasciando al Veneto e al Trentino Alto-Adige il restante 40 per cento. Un’altra dimostrazione che Milano, quando si tratta di affari, non si fa mai trovare impreparata. Il rapporto è categorico nel suddividere questo bottino: 1,1 miliardi per le spese immediate di spettatori e personale; 1,2 miliardi per i turisti che, folgorati dalla bellezza dei nostri luoghi, torneranno nei 18 mesi successivi; e 3 miliardi per le infrastrutture.

Impatto Economico e Infrastrutturale

L’evento olimpico attirerà oltre 2.900 atleti provenienti da 90 paesi, con una previsione di 2,5 milioni di visitatori e un’audience globale di circa 3 miliardi di persone. Gli investimenti strategici ammonteranno a 3 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di oltre 90 opere tra impianti sportivi e infrastrutture.

La Lombardia riceverà la maggior parte degli investimenti con 471 milioni di euro, di cui 416 milioni per potenziare l’accessibilità della rete ferroviaria regionale e 55 milioni per miglioramenti alla rete metropolitana di Milano. Al Veneto andranno 41 milioni di euro, suddivisi tra turismo inclusivo nelle aree montane (22 milioni) e progetti per la città di Verona (19 milioni).

Interesse e Partecipazione

L’interesse per i Giochi vede il 60 per cento degli italiani seguire le notizie, soprattutto uomini tra i 35 e i 54 anni. I giovani, invece, sembrano guardare altrove. Eppure si parla di 23 milioni di italiani che vorrebbero assistere di persona all’evento. Un numero che, se confermato, metterebbe a dura prova anche le capacità organizzative dei nostri efficienti cugini del Nord. Le Paralimpiadi, poi, dovrebbero generare quasi 200 milioni con 400 mila spettatori. Numeri che farebbero la fortuna di qualsiasi manifestazione, ma che qui rappresentano solo un corollario al grande evento.

La ricerca di Banca Ifis si inserisce in un percorso di analisi dello sport italiano che si coronerà con il lancio di una divisione bancaria dedicata. Perché lo sport, si sa, è sì passione, ma soprattutto business. E di questo gli italiani, pur con tutti i loro difetti, sono sempre stati maestri.