Toccà i cord del noster coeur col... plettro

e Fabio WolfEl calendari el dis che sont rivade “le idi” de giugn e per num Duperdu l’è vegnuu el moment de saludass e de dagh el pontell, semper chì, a settember, cont l’avvent de la noeuva stagion di spettacol in del nost Milan. El noster l’è on onor de entrà per on moment in di cà di lettor del Giorno e ve disom grazie del voster apprezzament e sostegn. Hemm provaa a scovà per vialter i event pussé curios e interessant al de foeura de quell che adess ciamen el meinstrimingh (mainstreaming), per menà lus sora tutt el gran anda e rianda de spettacol, mostre e celebrazion che impienissen costantement la nostra cittaa, per dà di consili che voeuren minga vess inscì scontaa. Sperom d’avè lassaa ona quaj bona idea e se mettom giammò a lavora per quand el sarà el moment de vedess ancammò in edicola. Intant, per congedass cont on ultim consili primma de l’estaa, ve voeurom segnalà el straordinari concert de “l’Orchestra a Plettro Città di Milano” nientepopodimeno che al teater Gerolamo, la chicca pussè preziosa in fra tutt’i palch meneghin. L’Orchestra la compiss sessantacinq ann e l’è formada de ona trentinna de element fra mandolin, mandol, mandoloncell e ghitarr e la propon on repertori sterminaa de musica classica, musica de film e musica original. L’è l’occasion per sentì ona manera unica de arrangià i canzon e per fass trasportà de i vibrazion de milla cord che risonen cont i noster coeur. Cont l’auguri de passà una estaa meravigliosa, semper vesin a l’arte e a la cultura, cont la curiositaa de descovrì e el piasè de vedè e ascoltà. Ve brasciom sù.
