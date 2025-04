Tir sbanda e si rovescia nel canale. Evitato sversamento di carburante

Il servizio di reperibilità idrocarburi di Cmmi è intervenuto a Cerro al Lambro, in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante nel cavo Visconta, con conseguente fuoriuscita di carburante nelle acque del canale. Il veicolo, che trasportava un carico consistente, ha imboccato per errore una stretta strada di campagna, finendo nel canale. L’allerta è partita dalla sala operativa di protezione civile ed è stata coordinata da Cmmi, che ha prontamente mobilitato i tecnici dell’arpa, la polizia locale e il nucleo sommozzatori della protezione civile. Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza il corso d’acqua, installando barriere oleoassorbenti per contenere e bloccare la dispersione del carburante fuoriuscito dal mezzo incidentato. Il rischio ambientale era elevato, considerato che il cavo Visconta confluisce in una roggia le cui acque, a loro volta, sfociano nel fiume Lambro. Fondamentali si sono rivelate le azioni preventive di svuotamento dei serbatoi del mezzo, che contenevano circa 900 litri di carburante. potenzialmente destinati a finire in acqua. Mas.Sag.