Tempesta d’acqua e fulmini su Milanoe tromba d’aria nel Varesotto: il punto della situazione

Milano, 30 marzo 2024- Un violentissimo temporale si è abbattuta poco prima delle 22 di oggi sabato 30 marzo su Milano mentre una tromba d’aria non particolarmente violenta ha colpito il Varesotto.

Fulmini, lampi e vento forte come non si vedevano da tempo. Il tutto dovuto a una cella temporalesca da ovest su Milano e a nord. Protezione civile subito in stato di allerta ma per ora i livelli di Seveso e Lambro sono bassi.

Il punto dei pompieri

Secondo quanto spiegato dai pompieri del capoluogo lombardo - che hanno fatto per ora una trentina di interventi - ci sono molti alberi pericolanti e tanti cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi sono caduti. Non risultano - per ora - feriti o incidenti stradali di rilievo.

Tromba d’aria

La zona nel Varesotto tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo è stata interessata alle 21.30 circa da una breve tromba d'aria che abbattuto decine di alberi ma fortunatamente non ha causato conseguenze per le persone. Oltre ai mezzi dei vigili del fuoco locali sono giunti sul posto molti mezzi dei pompieri del Comando di Milano.

Forte vento

Il temporale era stato preceduto nel tardo pomeriggio da un forte vento che ha fatto staccare dai suoi supporti l’antenna di un palazzo in via Vigevano, rimanendo in bilico col rischio di cadere nella strada sottostante. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico e le automobili sono state deviate nelle vie laterali. Alle ore 19.30 l’intervento era ancora in corso.

In città oggi si sono registrate raffiche di vento fino a 70 chilometri orari. In vigore un’allerta meteo gialla.