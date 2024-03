Maltempo a Gavirate: nella strada si apre una voragine, paura per la casa accanto

Gavirate (Varese) – Notte di forte maltempo su tutta la provincia di Varese, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi.

Se nel Basso Varesotto, tra Samarate e Busto Arsizio, si è abbattuta una tromba d’aria che tuttavia non ha provocato danni ingenti, a Gavirate, nella zona del lago di Varese, le forti piogge hanno causato il cedimento del manto stradale e, in via Cornelio Rovera, si è aperta una grossa buca larga cinque metri e profonda sei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e quelli volontari di Laveno, oltre alla Protezione Civile, per circoscrivere il cedimento. Presente anche il vicesindaco di Gavirate, Massimo Parola.

La grossa buca che si è aperta in via Cornelio Rovera a Gavirate

La voragine si è aperta a circa due metri di distanza da un'abitazione: gli anziani coniugi e la figlia che vivono nella casa sono stati evacuati in via precauzionale, trovando riparo nella casa parrocchiale. In via di valutazione l'agibilità dell'edificio e l’eventuale chiusura della strada.