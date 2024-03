Maltempo, barca rompe gli ormeggi e affonda davanti al lungolago di Lecco

Lecco, 31 marzo 2024 – Una barca alla deriva ha naufragato sul lungolago di Lecco. A bordo non c'era nessuno. L'hanno recuperata e messa in sicurezza i vigili del fuoco della squadra nautica del comando provinciale di Lecco. L'imbarcazione probabilmente ha rotto gli ormeggi che la ancoravano in porto a causa della violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta pure sulla provincia di Lecco.

Proprio a causa del maltempo i vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare una decina di richieste di aiuto per allagamenti di strade e case e alberi caduti. Sono stati mobilitati tutti gli uomini di turno sia nella sede centrale del comando provinciale di Lecco, sia nei distaccamenti di volontari di Bellano, Merate e Valmadrera. La zona più colpita è stata quella del Meratese.

Sempre a causa della pioggia battente, si sono verificati pure due incidenti stradali sulla Statale 36. Il primo è successo in nottata intorno all'una e mezza. Un 32enne lecchese al volante di una berlina, all'altezza di Lierna, in carreggiata nord sud verso Lecco, ha perso il controllo dell'auto all'uscita di una galleria, probabilmente per l'aquaplaning: ha sfondato il guard rail e ha terminato la cosa fuori strada. Nonostante la macchina distrutta se l'è cavata con ferite non troppo gravi. In mattinata a sbandare e schiantarsi è stato un automobilista di 21 anni all'altezza di Abbadia Lariana, sempre in direzione sud verso Lecco: pure per lui auto distrutta ma nessun trauma grave. Entrambi i guidatori sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e dai vigili del fuoco.